По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (65,804 млн и 57,889 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (58 и 53). Максимальный курс продажи доллара 26,31 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,25 -26,26 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 101 активных заявок по доллару на сумму более 122, 693 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2500 – 3 00026,2200 – 3 00026,2200 – 50026,2200 – 20 00026,2100 – 10 00026,2100 – 6 20026,2100 – 20 00026,2100 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,2000 – 300

26,2000 – 10 000

26,2000 – 3 000

26,2000 – 70 000

26,2300 – 1 500

26,2300 – 10 000

26,2300 – 20 000

26,2400 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2524 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1985 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



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