По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (65,804 млн и 57,889 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (58 и 53). Максимальный курс продажи доллара 26,31 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,25 -26,26 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 101 активных заявок по доллару на сумму более 122, 693 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,2500 – 3 000
26,2200 – 3 000
26,2200 – 500
26,2200 – 20 000
26,2100 – 10 000
26,2100 – 6 200
26,2100 – 20 000
26,2100 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,2000 – 300
26,2000 – 10 000
26,2000 – 3 000
26,2000 – 70 000
26,2300 – 1 500
26,2300 – 10 000
26,2300 – 20 000
26,2400 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2524 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1985 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно.
Сервис Міняйло Заявки
предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ
о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.