Каждый пятый американский студент залез в долги, чтобы инвестировать в криптовалюты

В период с 16 по 20 марта The Student Loan Report совместно с Pollfish провели опрос 1000 студентов американских университетов, которые используют кредитные средства для получения образования. Респондентам задали всего один вопрос: вы когда-нибудь использовали деньги студенческого займа для инвестирования в криптовалюты, такие как биткоин? Результаты удивили даже организаторов опроса.

Руководитель The Student Loan Report Дрю Клауда так прокомментировал результаты: Молодые американцы, безусловно, с большим энтузиазмом относятся к криптовалютам; они являются наиболее активными инвесторами и хотят каким-либо образом участвовать в этом процессе. Однако я был уверен, что процент будет ниже. У студентов колледжей бюджет более чем ограниченный и дополнительные деньги обычно тратятся на аренду, продукты или книги.

Опрос “показал, что 21,2 процента нынешних студентов, которые используют кредитные средства для получения образования, использовали часть кредитных средств для инвестиций в криптовалюты”. Опрос проводился в течение пяти дней и каждый пятый опрошенный ответил утвердительно на этот вопрос.

Авторы опроса заявляют, что должники могут инвестировать в криптовалюты, поскольку к концу семестра у них обычно остается часть заемных средств. Предполагается, что они отправляют эти средства обратно кредитору. И хотя многие так и делают, часть студентов тратит эти деньги на собственные нужды, так как нет строго контроля за тратами заемщиков.

Теперь выяснилось, что каждый пятый заемщик тратит эти средства для инвестирования в криптовалюты. Кроме того, обычно студенты обязуются начинать возвращать заем только по окончании обучения и то не сразу, а только через шесть месяцев. Это еще один фактор, который способствует криптовалютным инвестициям.