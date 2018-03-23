Межбанк: доллар приподняли покупки подешевевшей ранее СКВ накануне выходных

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в четверг относительно доллара на 2,74 коп., на торгах пятницы понизился на 1,19 коп., оказавшись на уровне 26,2655 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 марта с уровней предыдущего закрытия 26,24/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, просев к 26,23/26,27 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.45 Киева, инициировав с этого часа разворот рынка вверх и приподнявшись к 26,24/26,28 UAH/USD.

Спустя 20 минут, на 11.05, курс обосновался на цифре 26,25/26,27 UAH/USD, где пребывал до 12.18, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.

Возобновив ползучий рост с указанного часа, пара доллар-гривня вначале приподнялась к 26,25/26,28, а спустя 30 минут, на 12.48, сузила спред до 26,26/26,28 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 13.20 Киева, вновь растянув маржу с указанного часа до 26,26/26,29 UAH/USD.

В 15.15 очередное сужение спреда до 26,26/26,28 UAH/USD единичными продажами СКВ на пустеющем рынке.

Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия вялой по-пятничному сессии.

На цифре 26,26/26,28 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.

Большинство сделок на межбанке 23 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2655 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,42% с 28,0672 UAH/USD до 26,2655 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,2600/ 26,2900

евро – 32, 3917/ 32,4260

российский рубль – 0,4588/ 0,4598

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2350/ 1,2351

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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