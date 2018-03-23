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В ближайшие два месяца SEC намерена проверить 100 криптовалютных фондов

В ближайшие два месяца SEC намерена проверить 100 криптовалютных фондов

Финансовый регулятор из США — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проверит работу 100 частных инвестиционных фондов, работающих с цифровыми деньгами. Это вызвано десятками расследований SEC, связанных со стартапами, которые подозреваются в продаже ценных бумаг под видом токенов.

Будет проверено, соответствуют ли активы, приобретенные менеджерами хедж-фондов, тем, которые они рекламируют инвесторам в открытых документах, предупреждают ли компании клиентов о рисках и насколько тщательно объясняют свои торговые стратегии.

Финансовый регулятор определил не менее 100 частных фондов, которые работают с криптовалютами, сообщает РБК.

По словам представителя компании Schulte Roth & Zabel LLP, которая консультирует хедж-фонды, это один из «способов, при помощи которых SEC собирает информацию о новых важных технологиях и продуктах на рынке».

По материалам РБК
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