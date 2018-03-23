Китайская ZTE откроет для "Укртелекома" кредитную линию на $10 млн

Китайский производитель телекомоборудования ZTE предоставит оператору “Укртелеком” кредит в размере $10 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечают в “Укртелекоме” данные средства будут использоваться для проектов со сроком окупаемости не более 5 лет. В частности, средства планируют потратить на проекты по расширению покрытия оптического доступа к интернету, модернизации сети доступа, а также других элементов инфраструктуры украинского оператора.

Согласно условиям договора, кредитные средства будут доступны с июня 2018 года. “За это время специалисты компании подготовят дорожную карту и расчет проектов, которые планируется реализовывать в рамках сотрудничества”, — рассказывает в “Укртелекоме”.

Данное соглашение — не первый опыт сотрудничества оператора с китайскими компаниями. Еще в 2016 году компания заявила о сотрудничестве с China Development Bank и китайской Huawei. Сотрудничество предусматривало модернизацию телекоммуникационной сети “Укртелекома”, речь шла о кредите в $50 млн. По состоянию на начало текущего года компания использовала порядка $30 млн, модернизация сети коснулась шести крупнейших украинских городов. Причиной замедления темпов модернизации в компании называют судебные тяжбы. В частности, на данный момент идет рассмотрение кассации по делу о возвращении “Укртелекома” в государственную собственность.