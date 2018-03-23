Сноуден предупредил о слежке за владельцами биткойнов

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал, что американские спецслужбы сейчас активно следят за блокчейном биткойна с целью идентификации пользователей этой распределённой сети и отслеживания их транзакций.

По словам Сноудена, слежка за владельцами биткойнов сейчас является одной из приоритетных задач Агентства национальной безопасности США. Специалисты службы анализируют глобальный интернет-трафик и маскирующее программное обеспечение для определения личности тех, кто пользуется цифровой валютой.

В одном из представленных документов говорится, что АНБ уже владеет паролями, логами интернет-активности и идентификаторами устройств пользователей, совершающих транзакции с биткойнами.

В отчёте говорится, что АНБ отслеживает интернет-активность владельцев биткойнов начиная с 2013 года с помощью ПО под кодовым названием «OAKSTAR».

Сейчас же ведомство использует новую программу «MONKEYROCKET», предназначенную для точного определения личности пользователей биткойнов. Это программное обеспечение способно выявить отправителя и получателя цифровой валюты.

Также Сноуден рассказал, что АНБ, возможно, использовала мощную систему глобального интернет-мониторинга XKeyScore для идентификации владельцев биткойнов и сбора данных о них.