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Уязвимость смарт-контракта Coinbase позволяла зачислять на баланс неограниченное количество Ethereum

Уязвимость смарт-контракта Coinbase позволяла зачислять на баланс неограниченное количество Ethereum

Аналитики из голландской финтех-компании VI Company обнаружили в смарт-контракте криптовалютной биржи Coinbase уязвимость, которая давала пользователям возможность манипулировать балансом, зачисляя на него неограниченное количество токенов Ethereum.

По словам аналитиков, используя смарт-контракт для передачи Еther на несколько кошельков, можно манипулировать балансом по вашей учетной записи на Coinbase.

«Если одна из внутренних транзакций в смарт-контракте не может быть проведена, предшествующие ей транзакции отменяются. Но эти транзакции не отменяются для Coinbase, то есть кто-то может завести на свой баланс сколько угодно Еther. После такой транзакции по адресу криптокошелька Coinbase средства не видны, но они отображаются в самом кошельке», — пояснили в VI Company и представили пошаговую инструкцию о том, как можно воспользоваться уязвимостью.

Информация была передана в Coinbase в декабре 2017 года, а в январе биржа устранила уязвимость и выплатила за ее обнаружение 10 000 долларов.

По материалам Банки.ру
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