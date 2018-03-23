Киев определился с условиями передачи земли под строительство новой ветки метро

На заседании постоянной комиссии Киеврады по вопросам транспорта, связи и рекламы депутаты согласовали предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков КП “Киевский метрополитен” под обустройство строительных площадок для возведения метро на жилой массив Виноградарь.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Речь идет о земельных участка ориентировочной площадью 0,69 га, 0,98 га, 0,56 га, 0,09 га, 0,68 га, 0,11 га, 0,29 га, 1,64 га, 0,11 га, которые находятся в коммунальной собственности общины города Киева. Они предоставляются в аренду на 7 лет под площадки для строительства объектов участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции метро “Сырец” на массив Виноградарь.

Согласно сообщению, после завершения строительства участки в пределах станций будет обслуживать КП “Киевский метрополитен”, а остальные будут возвращены в городскую собственность.

В бюджете на 2018 год Киеврада предусмотрела 1,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь, при необходимости расходы могут быть увеличены до 2,5 млрд грн.