Львов возьмет в лизинг 150 больших автобусов

Львовский горсовет разрешил АТП №1 приобрести 150 автобусов на условиях финансового лизинга с пассажировместимостью не менее 100 человек на условиях финансового лизинга.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на leopolis.news.

Поставка подвижного состава должна быть осуществлена до конца текущего года. Срок финансового лизинга – 36 месяцев с даты, определенной договором. Отмечается, что стоимость предмета лизинга составит 800 млн гривен при процентной ставке – не более 18% годовых.

“Закупка автобусов на условиях финансового лизинга даст возможность оперативно пополнить коммунальный парк подвижного состава новыми транспортными средствами в количестве, необходимом для удовлетворения потребности”, – говорится в пояснительной записке к решению горсовета.

Другим своим решением сессия Львовского горсовета поддержала “Программу закупки подвижного состава (автобусов) на условиях финансового лизинга”.

Она предусматривает, что до 2020 года парк общественного транспорта, который ежедневно выпускается на маршруты города, увеличится на 100 штук – с 630 до 730 единиц подвижного состава. При этом за два года планируется уменьшить число маршруток на 260 единиц – с 410 до 150, а количество больших автобусов, напротив, нарастить – с 90 до 340 штук.

Также программа предусматривает, что к 2020 году во Львове будут ежедневно курсировать 120 трамваев и 120 троллейбусов.