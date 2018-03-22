Год санкций: что произошло с российскими банками в Украине

На днях Национальный банк Украины (НБУ) по распоряжению Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) продлил санкции против банков с российским капиталом в Украине еще на один год. Они были введены в конце марта прошлого года и касались только учреждений с государственным капиталом – “Сбербанка”, “Проминвестбанка”, “ВТБ Банка”, “ВиЭс Банка” и “БМ Банка”. Им было запрещено проводить любые финансовые операции в пользу своих российских владельцев.

По данным НБУ, на начало этого года граждане России также являются совладельцами украинских крупных “Альфа Банка” и “Укрсоцбанка”, которые входят в “Альфа-Групп”, а также небольших банков – “Форвард” и “Первого инвестиционного банка”. Но для них никаких ограничений введено не было.

После введения санкций украинские вкладчики начали активно забирать деньги из российских банков. По данным НБУ, за год доля российских банков в активах всей системы снизилась с 8,5 до 5,6 процента. Кроме того, украинцы забрали из них 28 процентов всех депозитов. Три крупнейших банка с российским государственным капиталом стали лидерами рынка по оттоку денег. Граждане забрали из “Сбербанка” 5,29 миллиарда гривен, “ВТБ Банка” – 1,25 миллиарда гривен, а “Проминвестбанка” – 1,16 миллиарда гривен. Вклады в “БМ Банке” уменьшились на 152 миллиона гривен, а в “ВиЭс Банк” – на 66 миллионов гривен.

Неудачные продажи

После введения санкций и громких акций протестов против российских банков в Украине все их владельцы заявили о намерении продать их и уйти из страны. Однако за год привлечь нового инвестора удалось лишь небольшому “ВиЭс Банк” – его приобрел бывший вице-премьер министр Украины, владелец “Таскомбанка” Сергей Тигипко. Поэтому в этом году санкции против “ВиЭс Банк” не были продлены. Теперь Сергей Тигипко планирует объединить два своих актива.

Самый маленький российский “БМ Банк” на днях решил самостоятельно закрыться, пообещав выполнить все обязательства перед своими клиентами. В Национальном банке DW сообщили, что уже получили от него ходатайство о закрытии. После его согласования у банка будет полгода для того, чтобы полностью прекратить свою деятельность.

Планы продаж крупных российских банков пока остаются лишь планами. За год сорвались три потенциальных сделки по продаже крупнейшего среди российских банков – “Сбербанка”. Сначала его пытались купить Саид Гуцериев, сын владельца нефтяной компании “Русснефть” Михаила Гуцериева и владелец латвийского Norvik Banka Григорий Гусельников. Но они не предоставили необходимых документов, и Национальный банк Украины не согласовал сделку. Также о намерении купить банк заявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, но он передумал сам. Переговоры о покупке “Сбербанка” вел и бывший владелец медиахолдинга “Интер”, но он отказался от сделки. В НБУ DW сообщили, что сейчас рассматривают документы на покупку “Сбербанка” от белорусского “Паритетбанка”, но никакого решения пока не принято.

Как российские банки отреагировали на украинские санкции

Такая же ситуация с “ВТБ Банком”. Его хотел купить владелец группы DCH Александр Ярославский, но он не предоставил всех нужных документов, и Нацбанк не разрешил сделку. Не смог привлечь инвестора и “Проминвестбанк”. “За последнее время документов от новых потенциальных покупателей банков с российским капиталом мы не получали”, – подтвердили DW в Нацбанке.

Причина невозможности продать российские банки – их размеры. Даже после года санкций все они входят в группу крупнейших среди финучреждений в Украине. “Санкции и размер банков сокращают круг потенциальных покупателей. Эти банки могут дальше сокращать свои балансы за счет продажи части кредитных портфелей, параллельно с их погашением, – объясняет DW финансовый аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив. – Я бы не исключал, что не только “БМ Банк” решит сдать банковскую лицензию”.

Инвестиций стало меньше

Санкции против российских банков также повлияли на уровень инвестиций в Украину. В 2016 году почти 40 процентов всех иностранных инвестиций в Украину поступило из России – 1,6 миллиарда долларов. Это произошло из-за того, что российские собственники украинских банков докапитализировали их по требованию НБУ – в целом они составили почти 1,4 миллиарда долларов. В 2017 году этого не происходило, и уровень российских инвестиций в украинскую экономику, по данным Государственной службы статистики Украины, составил всего 396 миллионов долларов.

Впрочем, эксперты отмечают, что на самом деле уменьшение уровня инвестиций со стороны России не влияет на реальное состояние экономики. “Деньги, которые были указаны в 2016 году как инвестиции, были ранее заведены в банки в форме межбанка. Их просто переоформляли в капитал, чтобы “накачать” ликвидность банков. Эти процессы еще не завершены”, – объясняет DW член исполнительного комитета Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.