Цифры для народа: что украинцы узнали из новых отчетов от Нацбанка

С марта 2018 г. в Украине запущены регулярные публикации структуры капиталов украинских банков и значения ключевого показателя — норматива адекватности капитала. Он высчитывается делением регулятивного капитала финучреждения на размер его активов (со взвешиванием на резервы), и показывает стабильность работы каждой отдельно взятой структуры. Хватит ли у нее собственных денег для работы, если заемщики станут совсем плохо платить по кредитам.

Чем выше у банка адекватность капитала — тем лучше. Ее значение, по стандартному требованию Нацбанка, не должно опускаться ниже 10%. Хотя в 2015 г., когда после резкого обвала курса гривни НБУ пересчитал официальный курс гривни, и все без исключения украинские банки нарушили норматив (среднее значение по системе упало к 7%), чиновники пошли на уступки. Позволили финансистам несколько лет поработать с нарушениями, и нарастить адекватности лишь к концу 2018 г.

Тем не менее чиновники продолжали из года в год делать заявления о банках-нарушителях, а вчера опубликовали названия этих структур по состоянию на 1 марта 2018 г.

Минимальное, то есть нулевое значение адекватности капитала было зафиксировано у Forward Bank (бывшего банка «Русский стандарт»), которому пришлось доформировать резервы до 1,6 млрд. грн., после чего он вышел на отрицательное значение капитала. Еще на ноль вышел банк «Финансовая инициатива», который уже поставлен на ликвидацию. А ВТБ Банк показал результат ниже 10% — 8,18%. И точно не будет стремиться его улучшать, поскольку акционер уже официально заявил о сворачивании деятельности и уходе из Украины.

У граничной отметки 10% находятся значения адекватности у двух банков, хотя каждый из них еще не успел распределить прибыль прошлого года, и может улучшить норматив:

Банк Пивденный: адекватность — 10,69%, нераспределенная прибыль 2017 г. — 90,7 млн. грн.

Банк Глобус: адекватность — 10,37%, нераспределенная прибыль 2017 г. — 6,5 млн.

Куда больше настораживают банки, показавшие убытки в 2017 г. Чаще всего по одной причине — из-за формирования резервов под кредитные невозвраты. Они пока выполняют требования по адекватности капитала, но все равно стоят перед непростым выбором: либо добиться погашения проблемных займов/продать залоги, либо договориться с акционерами об очередном увеличении своих капиталов. И все это надо успеть провернуть до конца года. Иначе после распределения их прошлогоднего финансового результата, и пересчета адекватности капитала, они рискуют не выполнить 10%-й норматив.

Тройка банков с неутвержденными «минусами» за 2017 г. выглядит следующим образом:

Приватбанк: убыток 22,97 млрд. грн., адекватность капитала 20,06%;

Проминвестбанк: убыток 7,7 млрд. грн., адекватность капитала 18,21%;

Укрсоцбанк: убыток 3,1 млрд. грн. адекватность капитала 11,89%.

Эти и многие другие банки, скорее всего, будут активно пререкаться с Нацбанком на тему резервов, доказывая платежеспособность чуть ли не каждого заемщика и завышая стоимость его залогов. И если эти дискуссии помогут, то смогут решить часть проблемы расформированием резервов.

Кстати, чтобы аналитики вникли в ситуацию с формированием пресловутых резервов, НБУ опубликовал на своем сайте значение еще одно норматива — величины непокрытого кредитного риска (НКР).

Он показывает, на какую сумму у каждого из банков должны быть доформированы резервы. Чем больше сумма — тем больше средств потребуется банку. Здесь наибольшую тревогу вызывает показатель Ощадбанка, которого НРК составляет 14 млрд. грн. А также Укрэксимбанк (1,2 млрд. грн.) и ПУМБ (1 млрд. грн.).

В тоже время почти три десятка украинских банков имеет в НРК нулевые значения, то есть в полном объеме сформировали свои резервы. Однако нельзя забывать, что из-за перехода наших банков в 2018 г. на международные стандартны финансовой отчетности 9 поколения, многие показатели будут ни раз пересчитаны, и еще изменятся. Большинство — не в лучшую сторону.

Нацбанк обязал банки до 10 числа каждого месяца публиковать на своих сайтах данные по всем этим и многим другим показателям. Так что люди смогут в динамике отслеживать их изменение.

Елена Лысенко