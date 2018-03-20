Стратегическую экологическую оценку будут производить по европейским нормам

Рада приняла закон “О стратегической экологической оценке”, направленный на адаптацию законодательства Украины к законодательству Евросоюза в части осуществления стратегической экологической оценки.

За принятие закона №6106 во втором чтении и в целом проголосовали 233 депутата при минимально необходимом количестве 226, сообщает корреспондент Укринформа.

Секретарь Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Остап Еднак отметил, что при подготовке законопроекта к повторному второму чтению в комитет поступило 54 предложения и поправки от народных депутатов, из которых 32 поправки учтены и 22 отклонены.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко со своей стороны уточнила, что во время рассмотрения в комитете были учтены все предложения Президента Украины, сделанные им через процедуру ветирования.

Законом определена сфера применения стратегической экологической оценки, установлен порядок ее осуществления, механизм проведения трансграничных консультаций, информирования о принятом решении и проведения мониторинга выполнения стратегий, планов, программ, государственных целевых программ и программных документов, включая любые изменения в них.

Действие этого Закона распространяется на документы государственного планирования, которые будут иметь влияние на окружающую среду и здоровье населения.

Согласно закону, осуществление стратегической экологической оценки проекта документа государственного планирования исключает необходимость проведения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы такого документа.