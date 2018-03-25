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60% инвестиций в Украину приходятся на Киев – Кличко

60% инвестиций в Украину приходятся на Киев – Кличко

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявляет, что 60% от всех инвестиций в Украину за последние 3 года были сделаны именно в экономику Киева.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“60% инвестиций в Украину за последние 3 года “пришли” именно в Киев. Я всегда представляю себя персональным защитником иностранного бизнеса, который вкладывает деньги в Киев. У каждого крупного инвестора есть мои персональные контакты. И при необходимости – могут обратиться ко мне за помощью” – отметил Кличко.

“Мы сегодня в столице делаем все для создания благоприятного инвестиционного климата. Потому что все понимают: без инвестиций город развиваться не будет”, – сказал Кличко.

Кличко рассказал о проектах, которые уже успешно внедрены или реализуются в столице. Прежде всего – система “Умный город”. В рамках которой, в частности, реализован проект “Электронный бюджет города”, позволяющий отслеживать все поступления и расходы столичного бюджета.

Также уже работают системы электронных закупок и петиций, система “Безопасный город”, началась реализация проекта e-health.

Председатель КГГА напомнил, что при поддержке норвежцев в столице создан iHub. Это современный хаб, где могут работать разработчики технологий в различных сферах. Также в столице был открыт Smart city Hub.

Напомним, международная выставка недвижимости MIPIM-2018 состоялась в Каннах (Франция) с 13 по 16 марта. В ходе конференции мэр Киева Виталий Кличко представил проекты, в реализации которых могут принять участие иностранные инвесторы.

В частности, это строительство Канатной дороги от Арки Дружбы народов до Труханова острова, строительство горнолыжного комплекса для активного всесезонного отдыха “Пирогово”, строительство медицинского центра и частного учебного заведения, а также – проект промышленного парка “Киевская бизнес-гавань”.

Справка Finance.ua:

  • Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2017 году составил 2,3 миллиарда долларов.
По материалам Економічна Правда
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