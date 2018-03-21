Оксана Ферчук: как бизнесу использовать растущий мобильный тренд

Общее мобильное «проникновение» в 2017 году в Украине достигло 128%, а количество мобильных подключений превысило 58 млн.

Веб практически не растет, и аудитория из компьютеров переходит в мобильные: покупать, вызывать такси, оплачивать счета, подписывать документы и даже участвовать в тендерах можно на ходу при помощи телефона.

Бизнес, который игнорирует мобильный тренд и не меняет подходы, рискует потерять клиентов. В то же время слепая погоня за всеми новыми технологиями сразу не принесет ему пользу.

Адаптивная версия сайта и AMP-страницы нужны всем

Факт: если прежние клиенты еще могут работать с вами по привычке через сайт, то новая аудитория приходит с только с мобильных. Мобильный веб позволяет в разы увеличить охват и привлечь новую аудиторию. Почти 80% мобильных пользователей узнают о существовании компании с телефона.

И здесь задача бизнеса – помочь новеньким быстро и удобно работать с сайтом с мобильного. Адаптивная версия сайта помогает сразу найти важную информацию, и человеку не приходится пальцами то увеличивать, то уменьшать текст, что мешает и раздражает.

А вот чтобы страницы грузились моментально и вы не теряли клиентов, которые просто не дождались загрузки, нужно сверстать страницы сайта в формате AMP (стандартизированный язык разметки, позволяющий просматривать страницы сайта с мобильных устройств в ускоренном режиме – ред.).

Благодаря такой верстке, поисковик кэширует ваш контент и будет выдавать его моментально.

Адаптивная версия сайта и AMP-страницы – must have для любого бизнеса. К тому же это делается быстро и относительно дешево.

Мобильное приложение – не панацея

Если мобильная или адаптивная версия нужна любому сайту, то мобильное приложение в основном тем, кому уже удалось сформировать ядро лояльной аудитории.

В идеале хорошее приложение должно предлагать функции и преимущества, которые недоступны через веб. Так мобильное приложение работает в основном на удержание клиентов.

Это отлично видно на примере самых популярных украинских мобильных приложений для бизнеса. Здесь лидирует “Нова Пошта”.

Есть мобильные операторы, причем у “Киевстара” есть отдельное приложение для бизнес-клиентов. Uber Driver помогает водителю заработать с Uber, Zakupki.Prom.ua помогает отслеживать тендеры в ProZorro, Skype для бизнеса предоставляет возможность поддержать рабочий ритм “на удаленке”, а Slack – коммуницировать с командой.

Станьте адептом мобильных технологий

Роль компьютеров ослабевает: функционал веба перетекает в мобильные. Чтобы лучше понимать растущие потребности клиентов, вы должны сами активно использовать возможности мобильного веба для бизнеса.

Например, не просто переводить компанию на электронный документооборот, но и самостоятельно подписывать документы с мобильного.

Не просто принимать участие в коммерческих и государственных закупках и аукционах онлайн, а делать это через приложения. Устанавливать приложения магазинов, сервисов, служб доставки, которыми вы регулярно пользуетесь.

Оксана Ферчук, руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua