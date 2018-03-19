Госбюджет в 2017 году "ушел в минус" на 48 миллиардов (инфографика)

Дефицит государственного бюджета в 2017 году составил 47,9 миллиарда гривен, или 1,6% от ВВП.

Об этом говорится в отчете Минфина о выполнении госбюджета за 2017 год.

В 2016 году дефицит составил 70,3 млрд грн, или 2,9% ВВП, в 2015 – 45,2 млрд грн, или 2,3%, в 2014 – 78,1 млрд грн, или 4,9%.

Как известно, 7 декабря Верховная Рада утвердила в целом законопроект о государственном бюджете на 2018 год.

Доходная часть госбюджета составит 913,613 млрд гривен, расходная часть госбюджета – 988,634 млрд гривен.

Дефицит госбюджета увеличен на 3,9 млрд грн, покрытие которого предусмотрено спецконфискацией. В целом от спецконфискации заложено 4,7 млрд гривен поступлений.

С учетом предоставления кредитов из госбюджета, его дефицит в 2018 году составит 81,849 млрд гривен, что будет равно 2,46% ВВП.