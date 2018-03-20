Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 78 0

В крупных городах около 90% безработных с высшим образованием

В крупных городах около 90% безработных с высшим образованием

В Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Сумах, Днепре 80-90% безработных имеют высшее образование.

Об этом сообщила заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

“Профессионально квалификационный дисбаланс является одной из наиболее острых проблем на рынке труда – 70% выпускников имеют высшее образование, 30% – профессиональное. При этом в Европе ситуация прямо противоположная”, – сообщила она.

Жовтяк подчеркнула, что среди всех безработных почти 42% имеют высшее образование. “А есть города Киев, Одесса, Харьков, Львов, Сумы, Днепр, где 80-90% безработных с высшим образованием”, – добавила она.

Читайте также: Польша ожидает наплыва украинских заробитчан

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 марта 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 383 700 безработных. Средний размер пособия на одного безработного – 2357 гривен.

По материалам Контракты
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018