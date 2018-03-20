В крупных городах около 90% безработных с высшим образованием

В Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Сумах, Днепре 80-90% безработных имеют высшее образование.

Об этом сообщила заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

“Профессионально квалификационный дисбаланс является одной из наиболее острых проблем на рынке труда – 70% выпускников имеют высшее образование, 30% – профессиональное. При этом в Европе ситуация прямо противоположная”, – сообщила она.

Жовтяк подчеркнула, что среди всех безработных почти 42% имеют высшее образование. “А есть города Киев, Одесса, Харьков, Львов, Сумы, Днепр, где 80-90% безработных с высшим образованием”, – добавила она.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 марта 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 383 700 безработных. Средний размер пособия на одного безработного – 2357 гривен.