По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (68, 855 млн и 58,970 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (62 и 42). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,57-26,58 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 104 активных заявок по доллару на сумму более 127, 825 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,7000 – 50 00026,6000 – 10 05026,5800 – 70 00026,5700 – 10 00026,5500 – 20 00026,5500 – 3 00026,5400 – 11 500

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,5000 – 400

26,5300 – 500

26,5300 – 15 000

26,5400 – 6 000

26,5500 – 5 000

26,5500 – 10 000

26,5500 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,5994 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5281 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.