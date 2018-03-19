По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (68, 855 млн и 58,970 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (62 и 42). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,57-26,58 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 104 активных заявок по доллару на сумму более 127, 825 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,7000 – 50 000
26,6000 – 10 050
26,5800 – 70 000
26,5700 – 10 000
26,5500 – 20 000
26,5500 – 3 000
26,5400 – 11 500
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,5000 – 400
26,5300 – 500
26,5300 – 15 000
26,5400 – 6 000
26,5500 – 5 000
26,5500 – 10 000
26,5500 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,5994 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5281 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.