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В Виннице СБУ провела обыск в трех IT-компаниях

В Виннице СБУ провела обыск в трех IT-компаниях

Сразу в три винницкие IT-компании — Pillar, iPan, Vinconet — 16 марта пришли сотрудники СБУ.

Об этом сообщил юрист, представляющий интересы одной из компаний, Роман Корченюк в Facebook, передает ain.ua.

Обыск проводился на основе постановления Шевченковского районного суда города Киева с целью изъятия электронных носителей информации, используемых для функционирования и администрирования четырех сайтов.

Корченюк не сообщил, в рамках какого уголовного производства проводился обыск и не опубликовал постановление.

Судя по всему, речь об администрировании вредоносных или незаконных веб-сайтов, в комментариях также предполагают, что обыски проводились по подозрению в разработке игрового ПО.

По словам юриста, обыски проводились с нарушениями.

“Ни кому принадлежит имущество, ни кто осуществляет эту работу, в постановлении не указано”, — пишет Корченюк.

Представители компаний предложили исследовать технику без изъятия и скопировать информацию с жестких дисков и серверов, однако, по данным юриста, следователи отклонили эти предложения.

Между тем, по данным Винницкого IT-кластера, ни одна из пострадавших компаний пока не выступила с официальной позицией по обыскам и не предоставила доказательств нарушений.

По материалам AIN.UA
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