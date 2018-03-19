В Киеве ограбили банкомат с помощью отвертки (фото)

В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о краже из терминала самообслуживания, который расположен в помещении банка на бульваре Перова. О преступлении стало известно работнику финансового учреждения, который получил сигнал срабатывания сигнализации.

Об этом говорится на сайте Нацполиции.

Злоумышленники выбрали выходной день, чтобы не привлекать к себе внимания. Однако похищенные деньги присвоить им не удалось, поскольку они сразу попали в поле зрения правоохранителей.



По информации начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, первыми на место прибыли патрульные, которые задержали двух человек с вещественными доказательствами. Впоследствии сотрудник банка подтвердил факт кражи денег, но окончательная сумма материального ущерба устанавливается.

Задержанные – 35-летний местный житель и 25-летний уроженец Запорожской области – в содеянном сознались. Они рассказали, как выбрали помещение, попали в него и похитили деньги. Ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, а один из них совершил кражу, находясь под домашним арестом за совершение аналогичного преступления в Оболонском районе.