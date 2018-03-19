Еще одна соцсеть запретит рекламу криптовалют – СМИ

Сервис микроблогов Twitter планирует запретить рекламу криптовалют.

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники, пишет “Сегодня”.

По данным канала, под запрет попадет любая реклама продажи криптовалют, криптобирж и ICO – размещения токенов для привлечения инвестиций. Запрет будет действовать во всех странах.

Как уточнил источник, о соответствующем решении будет объявлено в течение ближайших двух недель.

Ранее сообщалось, что Google собирается запретить рекламу криптовалют – ограничения прописаны в новых правилах компании. Эта новость обрушила курс Bitcoin до уровня ниже 8 тысяч долларов.

Facebook уже запретил рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов. Запрет действует и на страницы в основной соцсети, и на Instagram.

Аналогичные нормы запрещают рекламировать в соцсети табак, наркотики, оружие и порно.

Пока что запрет касается рекламы любых криптопродуктов, однако в будущем он может быть пересмотрен. Меры смягчатся, если компания научится лучше отслеживать именно мошеннические объявления.