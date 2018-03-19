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Саудовская Аравия и коррупция: сколько вернули в бюджет

Саудовская Аравия и коррупция: сколько вернули в бюджет

Наследный принц королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман рассказал о том, что удалось вернуть в бюджет королевства 108 миллиардов долларов. Об этом он рассказал в своем интервью каналу CBS.

По словам принца, целью расследования был не возврат средств, а наказание тех, кто взял эти деньги нечестным путем. Он рассказал, что наказание понесут все 11 принцев и 4 действующих чиновника, десятки бывших чиновников, которые ранее работали в правительстве королевства, сообщает Бизнес Цензор.

Для того, чтобы доказать причастность к коррупционным схемам этих людей, было проведено масштабное расследование. Их подозревают не только во взятках, но и в отмывании денег и растратах.

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии провела расследование, по итогам которого некоторые фигуранты дела заключили несколько соглашений. В итоге в бюджет вернуться 108 миллиардов долларов в виде компенсаций. Эта сумма превысила первоначальные расчеты, которые были сделаны в ноябре прошлого года, перед началом расследования.

По материалам УБР
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