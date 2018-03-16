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В Чехии на тепле от майнинговых ферм вырастили томаты

В Чехии на тепле от майнинговых ферм вырастили томаты

Сооснователь чешской криптовалютной биржи NakamotoX Камил Брейча использовал тепло майнинговой фермы для выращивания овощей. Первый урожай им удалось собрать из теплицы площадью в 0,02 квадратных метра. Брейча сообщил, что этот опыт компания планирует использовать в дальнейшем и открыть стартап по выращиванию агрокультур.

Компания также планирует использовать тепло майнеров для обогрева будущих урожаев. Для того, чтобы не терять тепло, команда проекта даже создала так называемые «коинтейнеры» и поместила их в подвальное помещение. Брейча отметил, что овощи получились «вкусными и безвредными». Дебют в сфере овощей назвали «криптотоматами», их планируют выставить на продажу. Однако подробности о продаже «криптотоматов» пока неизвестны.

Это не первый аграрный проект, связанный с криптовалютными технологиями — например, в Приморском крае планируют построить ферму для одновременного выращивания клубники и добычи криптовалюты; их разработки уже позволяют использовать тепло от майнинга на практике.

По материалам hightech.fm
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