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МАУ увеличит флот до 75 самолетов

МАУ увеличит флот до 75 самолетов

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) планирует активно продолжать обновлять и увеличивать свой флот, расширив его до 75 самолетов к 2022 году. Об этом сообщила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая во Львове.

“К 2022 году МАУ планирует иметь в своем флоте 75 самолетов и среди них также будут дальнемагистральные Boeing 777”, – сообщила Сацкая.

Таким образом, перевозчик пересмотрел свои планы в сторону понижения по сравнению с ранее озвученными прогнозами.

Так, в апреле 2016 года МАУ намеревалась до 2021 года увеличить количество самолетов в своем парке до 78 ед. Тогда у перевозчика было 33 самолета, в том числе четыре дальнемагистральных.

Через несколько месяцев, в октябре, в МАУ уже заявляли, что к 2021 году нарастят размер флота до 91 ед. На тот момент авиакомпания располагала уже 39 воздушными судами.

Справка Finance.ua:

  • Авиакомпания базируется в киевском аэропорту Борисполь.
  • В настоящее время в состав флота МАУ входит 43 авиалайнера различных модификаций, включая 27 среднемагистральных Boeing 737 NG.
  • Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.
По материалам Центр транспортных стратегий
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