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Львов может стать первым областным центром Украины без маршруток

Львов может стать первым областным центром Украины без маршруток

Транспортная комиссия депутатов Львовского городского совета поддержала петицию горожан о полном отказе от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и автобусов.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Полный переход на электротранспорт и автобусы необходимо осуществить в течение пяти лет, решила комиссия. Окончательное решение об отказе от маршрутных такси должен принять Львовский городской совет. Вопрос может быть вынесен на рассмотрение уже на следующей неделе, сообщил в комментарии Радио НВ представитель депутатской комиссии Роман Иванцив. Но пока инициатива – декларативная.

По словам депутата городского совета, нужно еще наработать дорожную карту. Самое важное в депутатской инициативе, чтобы общественный транспорт был удобным в том числе для людей с особыми потребностями, подчеркнул Иванцив. Компаниям, которые сейчас регулируют движение маршруток, может быть предложено другое сотрудничество. А водителей общественного транспорта во Львове уже сейчас не хватает, сказал депутат горсовета.

Идея отказа от маршруток в больших городах звучит и на уровне Министерства инфраструктуры, сообщил эксперт общественного объединения “Европатруль” Вячеслав Коновалов. Но помешать ее воплощению может коррупция, считает он.
“На реализацию этих проектов нужны миллиарды. Без политической воли и отказа от взяток со стороны чиновников это пока невозможно реализовать”, – сказал Коновалов.

Большие автобусы в городах – это практика европейских стран, отметил в эфире Радио НВ первый заместитель главы Государственной службы по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский. По его словам, отказ от маршруток поможет разгрузить городскую сеть.

Если инициативу поддержит городской совет, Львов станет первым областным центром Украины без маршрутных такси. Ближайшее пленарное заседание львовского горсовета запланировано на 22 марта.

По материалам НВ
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