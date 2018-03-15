В Украине вводится чек-лист для экзаменов на получение водительских прав

Главный сервисный центр МВД Украины вводит чек-лист для практических экзаменов на получение водительских прав. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Как пояснили в ведомстве, в форме указан перечень упражнений и типичные ошибки, которые допускают претенденты.

Чек-лист печатается на обратной части экзаменационного листа, что должно гарантировать прозрачность и понятность системы оценки навыков кандидата.

Стоит отметить, что образец чек-листа можно скачать на сайте Главного сервисного центра МВД. В сервисном центре добавили, что в будущем планируется ввести фото- и видеофиксацию практической части экзамена.

Отметим, сейчас экзамен на получение прав проходит в два этапа: на площадке для обучения и в реальных условиях дорожного движения.