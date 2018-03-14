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Межбанк: доллар подняли «придержки» валюты экспортерами

Межбанк: доллар подняли «придержки» валюты экспортерами

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 0,87 коп., на торгах среды понизился на 10,29 коп., оказавшись на уровне 26,0188 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 марта с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,98 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.02, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене – 25,95/26,00 UAH/USD.

С этого момента стартовало постепенное подорожание «американца», который по состоянию на 11.01 оказался на цифре 25,98/26,01 UAH/USD. Как известно, с 11.00 на рынке появляются системные игроки, что отразилось на динамике роста долларовых цен. К 11.20 СКВ поднялась до 26,02/26,05, а спустя 35 минут цена доллара пребывала уже на отметке 26,05/26,10 UAH/USD.

На обеденный перерыв рынок ушел около 13.07 Киева на фоне прежних цен (26,05/26,10 UAH/USD), а уже с 13.20 до 15.40 «американец» пребывал на уровне 26,10/26,13 UAH/USD, возобновив с этого часа на опустевшем межбанке поэтапный рост, оказавшись около 16.00 на отметке 26,12/26,16 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.

На цифре 26,13/26,17 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.

Большинство сделок на межбанке 14 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0188 UAH/USD.

Безналичный доллар на торгах 14 марта, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,1000/ 26,1400
евро – 32,3222/ 32,3717
российский рубль – 0,4588 / 0,4601

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2351/ 1,2352

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
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