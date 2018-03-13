Стало известно, когда решится судьба закона об авто на еврономерах

В истории с растаможкой тысяч «еврономеров» в Украине наконец-то наметился свет в конце тоннеля. Об этом по итогам встречи с главой комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной сообщают владельцы нерастаможенных авто.

«Выяснилось много фактов, которые могут принести хорошую новость», — сообщает один из руководителей организации «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич.

По его словам, 21 марта 2018 года представителей АЕС пригласили прийти в Раду для обсуждения и внесения поправок в законопроект о растаможке еврономеров. Тогда же и будут представлены основные тезисы этого законопроекта.

«По словам Нины Южаниной, закон должен быть немедленно зарегистрирован и внесен в повестку дня. На сегодня имеет место проект закона, который был опробован в Молдове. Мы должны внести свои коррективы, чтобы этот закон удовлетворял украинцев, а не чиновников. Я хочу сказать, что это будет достаточно сложно, потому, что мы должны пройти целый процесс — это будут изменения в этот закон, правки, который мы приготовили. Но самое сложное — заставить депутатов проголосовать. Нам придется делать еще одну большую акцию. Так что ближайшие несколько месяцев нам предстоит борьба, потому, что некоторые депутаты настаивают на том, что перед тем, как принять закон, нужно ввести запрет на въезды новых «еврономеров», – уточнил Ярошевич.

«Я услышал, что сейчас есть политическая воля для решения этого вопроса. Есть видение, что этот вопрос нужно решить и он неотложен. Эту неделю я буду постоянно ходить в Раду, чтобы наши правки были внесены в законопроект до следующей среды», — подвел итог Олег Ярошевич.