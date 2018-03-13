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Китайцы начали бурение в Полтавской области

Китайцы начали бурение в Полтавской области

Компания Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. начала бурение по заказу Укргаздобычи.

Китайская нефте-сервисная компания Xinjiang Beiken Energy Engineering Co начала бурение скважины в Полтавской области по заказу Укргаздобычи.

Как сообщает пресс-служба украинской компании, бурение скважины происходит на Яблуневском газоконденсатном месторождении.

Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина – 4940 м.

Напомним, в сентябре 2017 года Xinjiang Beiken Energy Engineering заключила с Украгаздобычей контракт на бурение 24-х скважин в Харьковской и Полтавской областях. Общая стоимость подписанных контрактов – 1,93 млрд гривен.

По материалам Корреспондент.net
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