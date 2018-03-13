По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (54,026 млн и 71,748 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (39 и 51). Максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,03-26,04 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 90 активных заявок по доллару на сумму более 126,727 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,9700 – 10 00026,0100 – 44 44426,0100 – 16 30026,0000 – 20 00026,0000 – 10 00026,0000 – 37 00026,0000 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,0000 – 400

26,0000 – 840

26,0200 – 200 000

26,0200 – 200 000

26,0200 – 200 000

26,0200 – 200 000

26,0200 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0435 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,9673 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.