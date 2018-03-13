По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (54,026 млн и 71,748 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (39 и 51). Максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,03-26,04 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 90 активных заявок по доллару на сумму более 126,727 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,9700 – 10 000
26,0100 – 44 444
26,0100 – 16 300
26,0000 – 20 000
26,0000 – 10 000
26,0000 – 37 000
26,0000 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,0000 – 400
26,0000 – 840
26,0200 – 200 000
26,0200 – 200 000
26,0200 – 200 000
26,0200 – 200 000
26,0200 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0435 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,9673 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.