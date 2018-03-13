Межбанк: доллар пытаются удержать на уровне 25,92 ранним аукционом

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,89/25,92 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «послабления» на рынке гривневого ресурса и возобновление притока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «тяжелее», подскочив с уровня 39 203,5 млн. грн. к отметке 55 422,0 млн. грн., намекая на «теоретическую» вероятность терминации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.

Похоже, регулятор решил поставить рекорд по скорости анонсирования валютного аукциона. Как, впрочем, и по времени его проведения. Нынче объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 10.30 (!!!) Киева. Цель аукциона – выкуп НБУ «лишней» долларовой ликвидности с межбанка.

Заметим, что по состоянию на 10.14 «виртуальные» сделки на межбанке понизились до 25,88/25,92 UAH/USD.

К 10.34, наконец-то покинув виртуальную сферу, цена «американца» на межбанке приподнялась к 25,90/25,93 UAH/USD.

Около 10.40 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки 25,9300 UAH/USD.

Рынок отреагировал на первые результаты аукциона сужением спреда до 25,90/25,92 UAH/USD.

К 11.12 котировки доллара понизились до 25,89/25,91 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,8900 / 25,9200

евро – 31,8964 / 31,9334

российский рубль – 0,4551 / 0,4560

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2327/ 1,2328

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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