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Украинские хакеры нанесли ущерб клиентам DHL на 1,5 млн евро

Украинские хакеры нанесли ущерб клиентам DHL на 1,5 млн евро

Два украинских хакера нанесли ущерб клиентам логистической компании DHL на сумму более 1,5 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Департамента киберполиции в Facebook.

Сообщается, что в рамках международного сотрудничества киберполиция совместно с немецкими правоохранителями установила причастность двух жителей Черновцов к данным преступлениям.

Они в течение 2013-2016 годов незаконным путем получали цифровые пакетные марки DHL lables, которые перепродавали с существенными скидками.

В частности, хакеры получали доступ к учетным записям клиентов DHL с помощью заранее похищенных персональных данных (в том числе идентификаторов, паролей, номеров банковских платежных карточек, сроков их действия) и в большом количестве заказывали цифровые пакетные марки.

В дальнейшем они перепродавали марки со значительными скидками в размере 50-70% от полной стоимости.

Клиентов находили через рекламу в интернете.

Всего правоохранители задокументировали более 200 случаев незаконной продажи почтовых пакетных марок. Полученные деньги обналичивались через валютные счета, открытые в банках Кипра и Испании.

Работники киберполиции Черновицкой области совместно с немецкими коллегами установили причастность к преступлению двух черновчан – 28-летней женщины и 22-летнего мужчины. По их адресам провели обыски, в ходе которых выявили и изъяли компьютерную технику и носители информации.

По материалам РБК-Украина
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