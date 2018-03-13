Газовая война: пора объявлять энергетическую мобилизацию

Министерство энергетики приняло решение об отмене режима газовой экономии в Украине с 7 марта. Вместо 10 дней, как предполагалось первоначально, режим экономии действовал всего 5 дней. Однако само по себе возникновение этой ситуации подтверждает: Россия активизировала наступление на Украину на “газовом фронте”. Поэтому вопрос об энергонезависимости страны снова встал как никогда остро, пишет Сегодня.

#Прикрути

Напомним: обострение “газовой войны”, которую Россия ведет против Украины с 2000-х, произошло после того, как Стокгольмский арбитражный трибунал в споре “Нафтогаза” и “Газпрома” вынес решение в пользу Украины и присудил российской энергокомпании штраф в размере 6,4 млрд долларов. “Обидевшись”, российская сторона отказалась поставлять Украине газ и вернула “Нафтогазу” предоплату за март. В результате Украина в срочном порядке договорилась о временных поставках газа из Польши. Но те несколько дней, пока длилось оформление документов, страна вынуждена была жить в состоянии экономии.

“Нафтогаз” призвал украинцев проявить выдержку и уменьшить температуру в квартирах и на предприятиях на 1 градус днем и на 2 градуса ночью. В учебных заведениях были временно отменены занятия. Промышленные предприятия также оптимизировали работу с учетом экономии энергоресурсов. Генерирующие компании (ТЭС, ТЭЦ и др.) перешли на использование мазута.

В Министерстве энергетики подсчитали, что перевод генерирующих компаний на мазут дает экономию 15-20 млн кубометров газа в сутки. Вице-премьер, глава Минрегионстроя Геннадий Зубко еще в декабре прошлого года заявлял, что проведение минимальных энергоэффективных мероприятий позволит сократить потребление газа для отопления жилых домов с 18 млрд кубов в год до 14 млрд. А если использовать весь имеющийся потенциал, то и до 9,5 млрд кубометров, т. е. практически вдвое.

Координатор Экспертной платформы по энергоэффективности Игорь Черкашин считает, что мероприятия, подобные акции “Прикрути”, направляют страну по пути энергетической бедности, тогда как можно добиться сокращения потребления энергоресурсов, не уменьшая при этом уровень комфортности для людей.

“Если надо сократить потребление газа в абсолютных цифрах, можно идти двумя путями. Первый путь – это путь энергетической бедности, когда сокращение потребления энергоресурсов сокращается такими волевыми путями, как, например, акция “Прикрути”. Это искусственное занижение потребления без сохранения санитарных норм. Поэтому отменяют занятия в школах, никого не интересует температура в квартирах. А есть второй путь – когда сокращение потребления является следствием сокращения удельного потребления. То есть когда мы сокращаем энергозатраты, не нарушая при этом комфортность жизни людей. Это путь повышения энергоэффективности”, – говорит он.

“У нас энергоэффективность вообще должна стать приоритетом энергетической политики. А потом уже все остальное. Но займет, конечно, очень много времени и денег. Но надо двигаться в этом направлении. А когда на Фонд энергоэффективности выделяется 400 млн, а на субсидии 80 млрд – это несерьезно. Должно быть с точностью до наоборот”, – говорит директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский.

Эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук считает, что с каждым годом масштабность мероприятий по энергоэффективности увеличивается, но часто все упирается в недостаток средств.

“Например, для коммунальных домов проводить мероприятия по энергоэффективности сейчас очень сложно. Потому что коммунальный дом финансируется жэком, у которого денег хронически нет. К тому же в квартплату мероприятия по повышению энергоэффективности не входят. В Киеве решением Киевсовета утверждена программа “70х30”, по которой жители даже коммунальных домов могут участвовать в программах по энергоэффективности. Но 30% суммы людям все равно нужно собрать из собственных средств, и только тогда город выделит из бюджета 70% от общей суммы”, – говорит эксперт.

Как можно сэкономить энергоресурсы и наши деньги

В Энергетической стратегии Украины, рассчитанной до 2035 года, поставлена задача достичь энергонезависимости путем увеличения добычи собственных ресурсов, минимизации импорта, технического переоснащения предприятий отрасли и других мероприятий. При этом не обязательно ждать, когда выйдут отдельные распоряжения правительства по каждому из направлений. Законодательная база, имеющаяся в Украине на сегодняшний день, позволяет каждому проводить энергосберегающие мероприятия уже сейчас – в меру возможностей и понимания проблемы потребителями. В том числе – на промышленных предприятиях и в коммунальной сфере: в своем доме, в собственной квартире.

Что можно сделать уже сейчас:

1. Вместо газа перейти на использование биотоплива, торфа, тепловых насосов, электрического отоплении, солнечных панелей и коллекторов.

2. Заменить старые неэффективные газовые котлы на современные, с более высоким КПД и автоматическим регулированием.

3. В многоэтажках устанавливать индивидуальные тепловые пункты с погодозависимой автоматикой. Автоматика будет поддерживать постоянную комфортную температуру в помещениях и позволит уменьшить расходы на отопление.

4. Утеплять здания: стены, чердаки, цоколи, крыши, инженерные коммуникации.

5. Устанавливать энергосберегающие окна и двери.

6. Использовать рекуператоры тепла для проветривания помещений с возвращением тепла в здание.

Где найти деньги на повышение энергоэффективности

В ДТЭК ЭСКО подсчитали, что после проведения мероприятий по повышению энергоэффективности Украина сможет экономить на энергоресурсах 150 млрд грн. Такую цифру озвучил на Украинском энергетическом форуме директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

Он считает, что в условиях дефицита бюджетных средств необходимо привлекать к решению проблем энергоэффективности частных инвесторов: банки, международные финансовые организации, энергосервисные компании (ЭСКО). В частности, ЭСКО-инвесторы финансируют и выполняют “под ключ” энергоэффективные мероприятия, которые окупаются в течение трех лет. Таким образом в целом по стране можно сэкономить 28 млрд грн., которые вернутся в экономику.

По словам Евгения Бушмы, ДТЭК ЭСКО планирует до 2020 года привлечь в энергосервисные проекты 480 млн грн, из которых половина суммы – деньги банков и международных финансовых организаций. Приоритетными направлениями для инвестиций он назвал энергосберегающие проекты в промышленности, бюджетной сфере и жилом секторе. Опыт реализации таких проектов показывает, что каждый миллион инвестиций экономит клиентам 8 млн грн в течение 10 лет, или 8,7 кВт·ч энергоресурсов. Например, в 2017 ДТЭК ЭСКО модернизировал отопительные системы двух детских садиков в Киеве – №176 и 712. В них была достигнута экономия тепловой энергии 39,5% и 28% соответственно. При том, что температура в группах поддерживается на комфортном для детей уровне +18-22 градуса.

Как сообщалось, в декабре 2017 года в Украине был создан государственный Фонд энергоэффективности, задача которого – привлечение средств и помощь в осуществлении энергоэффективных мероприятий, в том числе термомодернизации жилых зданий. Фонд планирует в 2018 году привлечь на эти цели порядка 2 млрд грн от международных финансовых организаций.

Кроме того, на мероприятия по энергоэффективности НАК “Нафтогаз” планирует направить часть суммы, выигранной у “Газпрома” в Стокгольмском арбитражном трибунале. Об этом сообщил глава правления НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев.

Дополнительные средства на мероприятия по энергоэффективности могут высвободиться в результате монетизации субсидий. В Украине в этому году на субсидии может быть направлено порядка 80 млрд грн. При существующем положении вещей люди не только не экономят энергоресурсы, но пытаются расходовать их как можно больше, опасаясь, чтобы у них не забрали субсидию. В результате показатель энергопотребления в Украине составляет около 200 кВт на 1 кв. м жилья, тогда как в Европе – 50-80 кВт. Монетизация субсидий будет стимулировать людей сокращать энергопотребление без потери в комфорте, за счет эффективного использования энергии.

“Наша главная задача – чтобы средства на энергоэффективные мероприятия стали инвестициями в уменьшение энергопотребления и наконец – в энергонезависимость Украины. Экономия энергопотребления и энергоэффективность должны стать трендом Украины”, – сказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Сергей Рюмочкин