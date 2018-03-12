WOG и ОККО синхронно повышали цены на бензин в 2017 году – АМКУ

В течение 2017 года в сетях АЗС WOG и ОККО наблюдались самые высокие цены на бензин А-95 и дизтопливо, также операторы синхронно повышали стоимость нефтепродуктов, создавая предпосылки для антиконкурентных действий. Об этом пишет “НефтеРынок” со ссылкой на годовой отчет Антимонопольного комитета Украины за 2017 год.
В АМКУ сообщают, что в период с 1 января по 19 декабря 2017 года цены на бензин А-95 и дизельное топливо на АЗС WOG и ОККО выросли на 17,3% и 21,7% соответственно. При этом ООО “ОККО Ритейл” и ООО “ВОГ Ритейл” на одном уровне устанавливали цены на АЗС, повышая их синхронно или с интервалом в 1-2 дня.
“ОККО Ритейл” и “ВОГ Ритейл”, устанавливая на одном уровне цены на высокооктановые бензины А-95 и дизельное топливо, при отсутствии объективных причин для совершения таких действий, устраняющих конкуренцию между собой и создают предпосылки для повышения другим участникам”, – говорится в отчете АМКУ.
В связи с вышеуказанным фактом, распоряжением госуполномоченного АМКУ от 21 декабря 2017 года, по “ОККО Ритейл” и “ВОГ Ритейл” было начато рассмотрение дела по признакам нарушений в виде антиконкурентных согласованных действий на рынках розничной реализации нефтепродуктов.
На сегодняшний день органы комитета осуществляют сбор и анализ доказательств по указанному делу, в том числе, проводят внеплановые проверки членов “Нефтегазовой ассоциации Украины”, куда входят ОККО и WOG.
Сообщалось, что розничные цены на бензины и дизтопливо в Украине за 2017 год выросли на 19-23%.
Антимонопольный комитет Украины подозревает нефтетрейдеров в согласованных действиях при подорожании нефтепродуктов в сентябре.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража будет стоить Газпрому $0,5 млн – Порошенко5 ч. назад - 846 36
Могерини прокомментировала спор "Газпрома" и "Нафтогаза"9 ч. назад - 2553 21
ЕС готов предоставить Украине €1 миллиард в виде кредитов9 ч. назад - 1165 21
Украина предложила выводить ракеты на орбиту с территории Австралии12 ч. назад - 1708 8
Межбанк: гривна укрепилась4 ч. назад - 918 6
Порошенко подписал закон для самой распространенной формы бизнеса7 ч. назад - 5479
Как получить субсидию: о новых правилах10 ч. назад - 3076 5
Илон Маск поделился секретом своего успехаВчера, 22:00 - 2713 6
АЗС существенно снизили цены на топливо6 ч. назад - 2571 3
Могерини прокомментировала спор "Газпрома" и "Нафтогаза"9 ч. назад - 2553 21
В Женеве показали электросуперкар мощностью почти 2000 л.с. с разгоном до 100 км за 1,8 с11 ч. назад - 960 2
Ученым удалось "перепрограммировать" нейроны мозга09.03.2018, 15:10 - 1978
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)06.03.2018, 10:50 - 1260
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 10446
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 2300 5
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
СбербанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг