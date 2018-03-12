WOG и ОККО синхронно повышали цены на бензин в 2017 году – АМКУ

В течение 2017 года в сетях АЗС WOG и ОККО наблюдались самые высокие цены на бензин А-95 и дизтопливо, также операторы синхронно повышали стоимость нефтепродуктов, создавая предпосылки для антиконкурентных действий. Об этом пишет “НефтеРынок” со ссылкой на годовой отчет Антимонопольного комитета Украины за 2017 год.

В АМКУ сообщают, что в период с 1 января по 19 декабря 2017 года цены на бензин А-95 и дизельное топливо на АЗС WOG и ОККО выросли на 17,3% и 21,7% соответственно. При этом ООО “ОККО Ритейл” и ООО “ВОГ Ритейл” на одном уровне устанавливали цены на АЗС, повышая их синхронно или с интервалом в 1-2 дня.

“ОККО Ритейл” и “ВОГ Ритейл”, устанавливая на одном уровне цены на высокооктановые бензины А-95 и дизельное топливо, при отсутствии объективных причин для совершения таких действий, устраняющих конкуренцию между собой и создают предпосылки для повышения другим участникам”, – говорится в отчете АМКУ.

В связи с вышеуказанным фактом, распоряжением госуполномоченного АМКУ от 21 декабря 2017 года, по “ОККО Ритейл” и “ВОГ Ритейл” было начато рассмотрение дела по признакам нарушений в виде антиконкурентных согласованных действий на рынках розничной реализации нефтепродуктов.

На сегодняшний день органы комитета осуществляют сбор и анализ доказательств по указанному делу, в том числе, проводят внеплановые проверки членов “Нефтегазовой ассоциации Украины”, куда входят ОККО и WOG.

Сообщалось, что розничные цены на бензины и дизтопливо в Украине за 2017 год выросли на 19-23%.

Антимонопольный комитет Украины подозревает нефтетрейдеров в согласованных действиях при подорожании нефтепродуктов в сентябре.