Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 188 0

WOG и ОККО синхронно повышали цены на бензин в 2017 году – АМКУ

WOG и ОККО синхронно повышали цены на бензин в 2017 году – АМКУ

В течение 2017 года в сетях АЗС WOG и ОККО наблюдались самые высокие цены на бензин А-95 и дизтопливо, также операторы синхронно повышали стоимость нефтепродуктов, создавая предпосылки для антиконкурентных действий. Об этом пишет “НефтеРынок” со ссылкой на годовой отчет Антимонопольного комитета Украины за 2017 год.

В АМКУ сообщают, что в период с 1 января по 19 декабря 2017 года цены на бензин А-95 и дизельное топливо на АЗС WOG и ОККО выросли на 17,3% и 21,7% соответственно. При этом ООООККО Ритейл” и ОООВОГ Ритейл” на одном уровне устанавливали цены на АЗС, повышая их синхронно или с интервалом в 1-2 дня.

ОККО Ритейл” и “ВОГ Ритейл”, устанавливая на одном уровне цены на высокооктановые бензины А-95 и дизельное топливо, при отсутствии объективных причин для совершения таких действий, устраняющих конкуренцию между собой и создают предпосылки для повышения другим участникам”, – говорится в отчете АМКУ.

В связи с вышеуказанным фактом, распоряжением госуполномоченного АМКУ от 21 декабря 2017 года, по “ОККО Ритейл” и “ВОГ Ритейл” было начато рассмотрение дела по признакам нарушений в виде антиконкурентных согласованных действий на рынках розничной реализации нефтепродуктов.

На сегодняшний день органы комитета осуществляют сбор и анализ доказательств по указанному делу, в том числе, проводят внеплановые проверки членов “Нефтегазовой ассоциации Украины”, куда входят ОККО и WOG.

Сообщалось, что розничные цены на бензины и дизтопливо в Украине за 2017 год выросли на 19-23%.

Антимонопольный комитет Украины подозревает нефтетрейдеров в согласованных действиях при подорожании нефтепродуктов в сентябре.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:АМКУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018