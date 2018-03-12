Вышки Бойко: ГПУ установила иностранные банки, где спрятали $144 миллиона от сделок

Генпрокуратура установила 10 счетов в иностранных банках, на которые были переведены средства от сделок, проведенных во время покупки самоподъемных буровых установок В312 и В319 (так называемых вышек Бойко).

Об этом заявил в комментарии журналистам генпрокурор Юрий Луценко.

“Мы знаем больше 10 счетов, на которые были переведены средства, расхищенные из аферы с (купли – ред.) нефтедобывающих установок”, – сказал он.

Луценко рассказал, что в январе текущего года ГПУ обратилась в Службу финансового мониторинга с просьбой проследить движение средств в результате закупки нефтедобывающих вышек. В результате ведомство обратилось к швейцарским и австрийским правоохранителям с тем, чтобы получить информацию о движении средств на определенных счетах в банках этих стран.

“На этот момент мы хотим получить арест этих счетов. Понимая, что средства из них, скорее всего, переведены на другие счета, мы хотим получить движение средств с этих счетов”, – отметил генпрокурор, уточнив, что речь идет о 144 млн долларов.

Как сообщалось, Регламентный комитет ВР во время заседания 12 марта признал законными представления ГПУ относительно привлечения народного депутата Евгения Бакулина к уголовной ответственности, его задержания и ареста. Бакулина подозревают в причастности к покупке по завышенным ценам нефтедобывающих вышек ГАО “Черноморнефтегаз”.