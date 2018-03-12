Китай тестирует умные очки, которые мгновенно вычисляют преступников

На контрольно-пропускном пункте на окраине Пекина местная полиция на этой неделе проверит новый инструмент безопасности: умные очки, которые могут мгновенно фиксировать черты лица, регистрационные знаки автомобилей, и сопоставлять их с базой данных подозреваемых в режиме реального времени.

Очки, созданные компанией LLVision, сканируют лица пассажиров автомобилей и выводят слова «черный список», когда они совпадают с централизованным списком нарушителей. Как утверждают местные СМИ, в частности, China Digital Times, тест оборудования, который совпадает с проведением ежегодного заседания китайского парламента в Пекине, подчеркивает стремление лидеров Китая по использованию технологий для повышения безопасности в стране.

«Китайское руководство когда-то испытывало тревогу по поводу развития интернет-технологий и коммуникационных технологий», — отметил Дэвид Бандурски, сооснователь проекта China Media и исследователь в области средств массовой информации в Университете Гонконга. «Сейчас они видят в них абсолютно необходимые инструменты социального и политического контроля».

Однако исполнительный директор LLVision Ву Фэй заявил, что китайские граждане не должны беспокоиться о проблемах конфиденциальности, поскольку власти Китая используют оборудование по «благородным причинам» — только для поимки подозреваемых и лиц, скрывающихся от правосудия. «Мы доверяем правительству», — добавил он в интервью агентству Reuters.