Китай тестирует умные очки, которые мгновенно вычисляют преступников

На контрольно-пропускном пункте на окраине Пекина местная полиция на этой неделе проверит новый инструмент безопасности: умные очки, которые могут мгновенно фиксировать черты лица, регистрационные знаки автомобилей, и сопоставлять их с базой данных подозреваемых в режиме реального времени.
Очки, созданные компанией LLVision, сканируют лица пассажиров автомобилей и выводят слова «черный список», когда они совпадают с централизованным списком нарушителей. Как утверждают местные СМИ, в частности, China Digital Times, тест оборудования, который совпадает с проведением ежегодного заседания китайского парламента в Пекине, подчеркивает стремление лидеров Китая по использованию технологий для повышения безопасности в стране.
«Китайское руководство когда-то испытывало тревогу по поводу развития интернет-технологий и коммуникационных технологий», — отметил Дэвид Бандурски, сооснователь проекта China Media и исследователь в области средств массовой информации в Университете Гонконга. «Сейчас они видят в них абсолютно необходимые инструменты социального и политического контроля».
Однако исполнительный директор LLVision Ву Фэй заявил, что китайские граждане не должны беспокоиться о проблемах конфиденциальности, поскольку власти Китая используют оборудование по «благородным причинам» — только для поимки подозреваемых и лиц, скрывающихся от правосудия. «Мы доверяем правительству», — добавил он в интервью агентству Reuters.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража будет стоить Газпрому $0,5 млн – ПорошенкоВчера, 16:30 - 1014 41
Могерини прокомментировала спор "Газпрома" и "Нафтогаза"Вчера, 13:15 - 2772 22
ЕС готов предоставить Украине €1 миллиард в виде кредитовВчера, 13:00 - 1234 21
Украина предложила выводить ракеты на орбиту с территории АвстралииВчера, 10:15 - 1793 8
Межбанк: гривна укрепиласьВчера, 17:35 - 1166 6
Порошенко подписал закон для самой распространенной формы бизнесаВчера, 15:00 - 5699
Как получить субсидию: о новых правилахВчера, 12:00 - 3246 5
Могерини прокомментировала спор "Газпрома" и "Нафтогаза"Вчера, 13:15 - 2772 22
АЗС существенно снизили цены на топливоВчера, 15:45 - 2667 4
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 16:00 - 2416
В Женеве показали электросуперкар мощностью почти 2000 л.с. с разгоном до 100 км за 1,8 сВчера, 11:20 - 1059 4
Ученым удалось "перепрограммировать" нейроны мозга09.03.2018, 15:10 - 2024
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)06.03.2018, 10:50 - 1274
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 10479
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 2310 5
ВТБ БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
АЗС суттєво знизили ціни на паливоОбговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Инвестиции на рынках США. ETF.Фондовий ринок