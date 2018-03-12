Доля родины: Украина требует налоги с заграничных заработков заробитчан

В разгар декларационной кампании Государственная фискальная служба напомнила украинцам о том, что все, кто получал в 2017 году доходы из-за рубежа — наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или зарплату — обязаны их задекларировать. То есть, включить в общий налогооблагаемый доход за год, вне зависимости от того, облагались такие доходы налогами за границей или нет. Эти данные лишь могут быть учтены при расчете налога в Украине.

По словам директора департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павла Дроняка, речь идет прежде всего об артистах, спортсменах, моряках и жителях приграничных регионов, которые выезжают на заработки в сопредельные государства. Хотя в эту же категорию попадают и фрилансеры, которые удаленно работают на иностранные компании, находясь в Украине. Особенно, активно это делают IT-специалисты.

В ГФС напомнили, что декларацию можно отправить по почте или в посольство (консульство), если лицо по-прежнему находится за пределами Украины. Можно также оформить доверенность на своих близких, поручив им почетную миссию декларирования доходов.

Впрочем, по словам юристов, декларирование и уплата налогов — это две разные вещи.

Украинское законодательство возлагает ответственность за декларирование доходов из-за границы на плательщика. Равно как и уплату налогов с таких доходов — в отличие от выплат внутри страны, где налоговый агент самостоятельно удерживает, например, из зарплаты сотрудника сумму, причитающуюся в бюджет.

«Надо различать процедуры декларирования и собственно уплаты налогов. Декларировать свои доходы никогда не будет лишним. Пример чему — претензии налоговиков к министру финансов Александру Данилюку, который не смог доказать происхождение денег на покупку недвижимости», — рассказал UBR.ua управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

При этом если штраф за неподачу декларации составляет от 51 до 136 гривен (ст.164-1 КоАП), то в случае выявления налоговиками неуплаты налога, физлицо обязано будет уплатить кроме суммы налога еще и штраф в размере 25% суммы неуплаченного налога (согласно п.123.1 НК).

По закону налог с иностранных заработков должны платить только те, кто в понимании Налогового кодекса является налоговым резидентом Украины, а не тот, у кого украинский паспорт.

Как пояснила юрист адвокатского бюро Оксаны Кобзар Анастасия Зарудко, по гражданству резидентность определяется в самую последнюю очередь, когда остальные критерии не проходят. А это может быть доказательство, что гражданин Украины постоянно проживает и работает в другой стране и там у него находится так называемый центр жизненных интересов.

Например, даже если украинцы-моряки находятся за пределами Украины более 183 дней, но имеют место проживания и центр жизненных интересов на территории Украины, они все равно считаются резидентами Украины.

Впрочем, по словам юриста, невзирая на правила, налоговые органы Украины все же склонны считать всех владельцев украинских паспортов налоговыми резидентами. А потому доначисляют налоговые обязательства, если выявляют факты получения дохода за границей.

Как считают

По словам налогового консультанта Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александры Томашевской, работа по контракту за границей предполагает, что человек является резидентом Украины и обязан здесь платить налог с доходов физлиц (НДФЛ) и военный сбор. Может быть два варианта: когда со страной происхождения доходов украинца есть договор об избежании двойного налогообложения и когда такого договора нет.

«В первом случае надо при декларировании брать справку с места работы за границей с помесячной разбивкой выплат (это важно). Дело в том, что при определении совокупного налогооблагаемого годового дохода гражданина каждая зарплата в валюте пересчитывается по курсу НБУ на день получения дохода (п.164.4 НК)», — пояснила UBR.ua Томашевская.

Эти данные пригодятся при перерасчете суммы налога на доходы физлиц, подлежащего уплате в Украине. Сумма иностранного налога может быть зачтена против уплаты украинского НДФЛ с этого же дохода.

«Но вот что касается военного сбора, то этот налог относительно новый, а потому ни в одной из налоговых конвенций не значится. Поэтому налоговики требуют его уплаты в любом случае», — говорит юрист.

Возможности учета налогов, заплаченных за границей, регулируются нормами конкретных конвенций с конкретными странами. Например, такой договор может предусматривать, что налог платится в стране резидентства гражданина.

Например, для моряков важно знать, что договоры с Канадой, Вьетнамом, США, Турцией и рядом других стран, предполагают, что налог с доходов платится в стране резиденства, то есть в Украине.

Если конвенции нет, то с большой долей вероятности придется платить два раза налог в двух странах.

Перечень действующих международных договоров об устранении двойного налогообложения можно найти на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины.

Как вычисляют

Однако такие оплаты из-за границы очень трудно отслеживать. Особенно если деньги перечисляются на счета неукраинских банков. Но даже в украинских финучреждениях налоговики не всегда могут узнать, сколько денег пришло на счет.

Адвокат, управляющий партнер, ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев рассказал UBR.ua, что если гражданин ввозит деньги в Украину наличными, то таможня их видит, потому что надо декларировать ввоз валютных ценностей.

«А если деньги пришли на счет, то их никто не видит. Налоговая не имеет права контролировать счета граждан. В отличие от юрлиц и предпринимателей, счета которых в обязательном порядке становятся известны налоговой», — пояснил Можаев.

Эта система не работает в отношении граждан, а потому обнаружить иностранные доходы могут только случайно. Поэтому и ответственность за декларирование и уплату НДФЛ с доходов из-за границы возложена на самих плательщиков.

По словам Александры Томашевской, чаще всего незадекларированные доходы всплывают при совершении крупных покупок. Вот тогда у налоговиков начинаются вопросы о происхождении средств. Кроме того, известны случаи, когда, например, работодатель в Польше уведомлял нашу ГФС о выплате дохода.

Константин Симоненко