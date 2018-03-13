Renault представил бюджетный электромобиль с запасом хода 300 км (фото)

Renault представил обновленный электромобиль Renault Zoe R110, который будет продаваться как модель 2018 года. Его презентация состоялась на Женевском автосалоне.
Внешние изменения у Renault Zoe R110 очень незначительные. Они минимальны. Немного изменился дизайн переднего бампера и решетки радиатора. Появился новый цвет кузова — Blueberry Purple, доступный в топовой комплектации Blueberry Purple Pack. В этой комплектации даже в салоне предусмотрены элементы фиолетового цвета.
Салон тоже подвергся «косметической» доработке. Приборная панель изменила немного свой дизайн. Информационно-развлекательная система R-Link Evolution совместима с Android Auto.
Но самое главное то, что теперь Zoe R110 имеет более мощный электромотор, чем раньше. Его мощность достигает 109 л.с., что на 16 «лошадей» больше, чем у модели предыдущего года выпуска. До 100 км/ч этот небольшой электромобиль разгоняется за 11,4 секунды. Это почти на 2 секунды быстрей, чем у предыдущей модели. Максимальная скорость — 135 км/ч.
Обновленный Renault Zoe R110 на одной подзарядке летом проезжает 300 км, а зимой – 200 км. Подзарядка литий-ионной батареи с 0 до 80% занимает 1 час 40 минут.
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