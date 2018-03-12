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На Волыни старую свалку превратили в биогазовую станцию

На Волыни старую свалку превратили в биогазовую станцию

В селе Брище Луцкого района, Волынской области на старом законсервированном полигоне твердых бытовых отходов запустили биогазовую станцию, которая будет перерабатывать метан в электроэнергию.

Биогазовую станцию установило ООО «Клиар Энерджи», с которым городской совет областного центра заключил 10-летний договор, – сообщают «Волынские новости».

На полигоне пробурили скважины, из которых с помощью компрессора выкачивают биогаз. В установке биогаз сжигается и вырабатывается электроэнергия, которая продается в общую сеть по «зеленому тарифу».

Предполагается, что с потеплением биогазовая станция заработает на полную мощность. В дополнение, новая мусороперерабатывающая линия позволит существенно уменьшить нагрузку в селе Брище и решит проблему с луцким мусором.

По материалам УБР
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