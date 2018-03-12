На Волыни старую свалку превратили в биогазовую станцию

В селе Брище Луцкого района, Волынской области на старом законсервированном полигоне твердых бытовых отходов запустили биогазовую станцию, которая будет перерабатывать метан в электроэнергию.
Биогазовую станцию установило ООО «Клиар Энерджи», с которым городской совет областного центра заключил 10-летний договор, – сообщают «Волынские новости».
На полигоне пробурили скважины, из которых с помощью компрессора выкачивают биогаз. В установке биогаз сжигается и вырабатывается электроэнергия, которая продается в общую сеть по «зеленому тарифу».
Предполагается, что с потеплением биогазовая станция заработает на полную мощность. В дополнение, новая мусороперерабатывающая линия позволит существенно уменьшить нагрузку в селе Брище и решит проблему с луцким мусором.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража будет стоить Газпрому $0,5 млн – ПорошенкоВчера, 16:30 - 1014 41
Могерини прокомментировала спор "Газпрома" и "Нафтогаза"Вчера, 13:15 - 2772 22
ЕС готов предоставить Украине €1 миллиард в виде кредитовВчера, 13:00 - 1234 21
Украина предложила выводить ракеты на орбиту с территории АвстралииВчера, 10:15 - 1793 8
Межбанк: гривна укрепиласьВчера, 17:35 - 1166 6
Порошенко подписал закон для самой распространенной формы бизнесаВчера, 15:00 - 5699
Как получить субсидию: о новых правилахВчера, 12:00 - 3246 5
Могерини прокомментировала спор "Газпрома" и "Нафтогаза"Вчера, 13:15 - 2772 22
АЗС существенно снизили цены на топливоВчера, 15:45 - 2667 4
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 16:00 - 2416
В Женеве показали электросуперкар мощностью почти 2000 л.с. с разгоном до 100 км за 1,8 сВчера, 11:20 - 1059 4
Ученым удалось "перепрограммировать" нейроны мозга09.03.2018, 15:10 - 2024
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)06.03.2018, 10:50 - 1274
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 10479
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 2310 5
ВТБ БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
АЗС суттєво знизили ціни на паливоОбговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Инвестиции на рынках США. ETF.Фондовий ринок