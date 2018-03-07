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В МЭРТ заявили, что Украине предстоит побороться за средства на кибербезопасность

В МЭРТ заявили, что Украине предстоит побороться за средства на кибербезопасность

Кибербезопасность должна стать одним из главных направлений в соответствии с выработанным планом Маршалла. Об этом на инновационном форуме информационно-коммуникационных технологий сообщил директор департамента привлечения инвестиций Министерства экономического развития и торговли Андрей Демчук.

По его словам, одним из важнейших направлений сотрудничества по плану Маршалла является кибербезопасность. “Правительством принята стратегия цифрового развития до 2020 года, а энергетическая безопасность – один из главных приоритетов программы. Литва выступила за план Маршалла для Украины, предусматривающий предоставление 50 млрд евро в течение 10 лет для финансирования проектов в Украине. Кибербезопасность должна стать одним из главных направлений. Но Украине еще предстоит побороться за средства”, – сказал он.

Он подчеркнул, что с литовскими коллегами было проведено много встреч, в частности, на них было озвучено, что Украина показывает “низкую институциональную способность осваивать средства, которые уже выделены”.

По материалам РБК-Украина
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