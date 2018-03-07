Стало известно, когда заработает 4G в Украине

В Украине уже до майских праздников обещают включить 4G – мобильный интернет, способный развивать скорость до 100 М/бит в секунду. Этот стандарт связи еще называют LTE и он значительно выше по скорости, чем 3G.
Прошли открытые торги на получение лицензий 4G в диапазоне 1800 МГц.
Первые три лота шириной соответственно 25 МГц, 20 МГц и 15 МГц в диапазоне 1800 МГц за 1,325 млрд грн, 1,06 млрд грн и 795 млн грн по праву первоочередного выкупа приобрели операторы мобильной связи “Киевстар”, “Vodafone-Украина” и lifecell, сообщает “Интерфакс-Украина”.
Всего с учетом трех лицензий, полученных по приоритетному праву выкупа, по итогам прошлого тендера операторы заплатят в бюджет 5,434 млрд грн.
Ведущий торгов отметил, что по сравнению с ожидаемым (согласно первоначальным ценам за лоты – 3,988 млрд грн) в целом бюджет получит на 1,446 млрд грн больше.
В “Киевстар” сообщили о планах запустить 4G в первой половине 2018 года: мобильный оператор уже подготовил свою сеть к запуску мобильного интернета нового поколения на частотах 1800 МГц и закупил дополнительно 500 базовых станций для 4G на частотах 2600 МГц, аукцион на которые прошел 31 января.
На сайте “Vodafone-Украина” указано, что технически оператор готов к запуску сети 4G, на конец марта – начало апреля запланированы первые запуски 4G в крупных городах. Полноценное покрытие Vodafone обещает в июне.
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