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Coca-Cola впервые за 125 лет своей истории выпустит алкогольный напиток

Coca-Cola впервые за 125 лет своей истории выпустит алкогольный напиток

Компания Coca-Cola планирует впервые за 125 лет своего существования выпустить алкогольный напиток.

Об этом пишет The Financial Times.

Решение о выпуске нового продукта, предназначенного, в первую очередь, для японского рынка, в руководстве компании назвали историческим.

Coca-Cola, сообщает издание, планирует завоевать долю в сегменте «чжухай» — напитков с фруктовыми вкусами, которые содержат около 5% алкоголя.

О том, что Coca-Cola может выпустить алкогольный напиток, ранее заявлял глава японского подразделения компании Джордж Гардуньо, отвечая на вопрос о том, какие новые продукты готовятся к выходу на рынок в 2018 году.

Рынок напитков «чжухай», по данным японских аналитиков, с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25%.

Coca-Cola, как и другие производители газированных безалкогольных напитков, отмечает FT, в последние годы сталкивается со снижением продаж по всему миру. Такая тенденция связана с тем, что потребители сокращают потребление напитков, содержащих сахар.

По материалам УКРИНФОРМ
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