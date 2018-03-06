ЕС принял «дорожную карту» европейского военно-оборонного сотрудничества

«Дорожная карта» по реализации автономного военно-технического сотрудничества государств-членов Евросоюза – Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны и безопасности (PESCO) была принята 6 марта в Брюсселе.

«Эта «дорожная карта» определяет направление и стратегические указания относительно того, как структурировать дальнейшую работу, которая будет выполняться как в процессе реализации Постоянного структурированного сотрудничества, так и в управлении этим процессом, включительно с проектами и определением различных шагов в выполнении обязательств», – говорится в сообщении Совета министров обороны и иностранных дел ЕС.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, принятая «дорожная карта» также устанавливает график анализа и оценки реализации национальных планов, которые определяют, как государства-участники Постоянного структурированного сотрудничества планируют выполнять свои обязательства.

Планом действий, который был поддержан всеми 25 странами, входящими в PESCO, также предусмотрен график реализации следующих проектов в сфере европейской обороны.

В то же время, министры ЕС официально положили начало списку первых 17 проектов сотрудничества, которые охватывают сферы подготовки, развития военных мощностей и оперативной готовности к обороне.