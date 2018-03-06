По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” 74,736 млн и 63,152 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (58 и 42). Максимальный курс продажи доллара 26,78 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,45-26,46 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 100 активных заявок по доллару на сумму более 144,888 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,4500 – 5 00026,4000 – 5 00026,3800 – 7 00026,3700 – 30 00026,3600 – 20 00026,3600 – 70 00026,3600 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “ПРОДАМ”:

26,3500 – 4 000

26,3500 – 376 000

26,3600 – 3 500

26,3700 – 10 000

26,3700 – 10 000

26,3800 – 2 000

26,3900 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4084

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3411



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.