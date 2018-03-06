По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” 74,736 млн и 63,152 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (58 и 42). Максимальный курс продажи доллара 26,78 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,45-26,46 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 100 активных заявок по доллару на сумму более 144,888 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “ПРОДАМ”:
26,3500 – 4 000
26,3500 – 376 000
26,3600 – 3 500
26,3700 – 10 000
26,3700 – 10 000
26,3800 – 2 000
26,3900 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4084
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3411
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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