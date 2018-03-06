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Свитолина за день заработала четверть миллиона долларов

Свитолина за день заработала четверть миллиона долларов

Элина Свитолина стала победителем выставочного турнира в Нью-Йорке, заработав за день 250 тысяч долларов.

Свитолина обыграла Винус Уильямс со счетом 10-3, в полуфинале “всухую” прошла Коко Вандевей 10-0, а в финальном противостоянии справилась с 33-й ракеткой мира Чжан Шуай – 10-3.

По материалам Вести
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