Свитолина за день заработала четверть миллиона долларов

Элина Свитолина стала победителем выставочного турнира в Нью-Йорке, заработав за день 250 тысяч долларов.
Свитолина обыграла Винус Уильямс со счетом 10-3, в полуфинале “всухую” прошла Коко Вандевей 10-0, а в финальном противостоянии справилась с 33-й ракеткой мира Чжан Шуай – 10-3.
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