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Минобразования планирует изменить требования для получения ученых степеней

Минобразования планирует изменить требования для получения ученых степеней

Министерство образования и науки планирует изменить правила присуждения научных степеней. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

“Сейчас проходит разработка ряда новых документов, которые должны изменить правила присуждения научных степеней. Это, в частности, новые редакции порядков присуждения научных степеней и подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук; положений о специализированных ученых советах и об экспертных советах по вопросам проведения экспертизы диссертационных работ МОН”, — заявил директор департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования МОН Андрей Шевцов.

Он отметил, что уже началась эксплуатация системы электронной регистрации защищенных диссертаций в режиме онлайн.

Кроме того, продолжается создание Национального репозитария академических текстов. Он будет одним из ключевых вспомогательных средств для проверки академических текстов на текстовые заимствования.

Соответствующие изменения внесены в порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) вузов. “Указанный порядок приведен в соответствие с законом “О Государственном бюджете Украины на 2018 год”, которым предусмотрена передача государственных высших учебных заведений I-II уровня аккредитации на финансовое обеспечение местных бюджетов”, — говорится в постановлении правительства №71 от 14 февраля.

По материалам Дело
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