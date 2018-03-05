Фонд гарантирования досрочно погасил долю кредита НБУ

Фонд гарантирования 2 марта 2018 г. совершил очередное досрочное погашение доли кредита Национального банка Украины в сумме 300 млн грн. Об этом говорится в сообщении на сайте ФГВФЛ.
Остаток задолженности Фонда по состоянию на 03.03.18 составляет 64 042,9 млн грн, в том числе:
- 4 484,3 задолженность по кредитам НБУ;
- 59 558,6 задолженность по векселям (перед Министерством финансов Украины).
Напомним, что Фонд гарантирования разработал проект Порядка досрочного погашения векселей ФГВФЛ (долгов перед государством), который был поддержан на Совете по вопросам финансовой стабильности 19 января 2018 года. На сегодняшний день Фонд гарантирования ведет консультации с Министерством финансов Украины по практической реализации этого механизма и надеется, что в ближайшее время Кабинет министров Украины примет соответствующее решение, которое позволит начать досрочное погашение указанных долговых обязательств.
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