Рынок «Жуляны» пустят с молотка из-за долгов Еврогазбанка

В рамках процедуры банкротства рынка «Жуляны» на продажу выставляется недвижимость в Киеве по ул. Молодогвардейской, 32, — говорится в сообщении пресс-службы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

«Будут реализовываться гостинично-офисный и торгово-развлекательный комплекс общей площадью 18,67 тыс. кв. м, группы помещений общей площадью 236,3 кв. м., нежилое здание площадью 1165,10 кв. м», — проинформировали в ведомстве.

Как уточняют в Фонде, среди указанных объектов есть имущество, которое выступает обеспечением по кредитам, выданным «Еврогазбанком». Однако, из-за манипуляций, как утверждается в релизе, представители банка фактически устранены от принятия решений в рамках процедуры банкротства. Есть все основания считать, что основной целью этого является продажа имущества рынка «Жуляны» по минимально возможной цене.

ФГВФЛ убеждает, что ведомство якобы заинтересовано в том, чтобы большее количество потенциальных покупателей приняло участие в торгах, что даст возможность максимально повысить цену продажи, соответственно, повысить и поступления в неплатежеспособный «Еврогазбанк».

«Объявление об аукционе, который состоится 5 апреля 2018 года, размещено на сайте Высшего хозяйственного суда и Министерства юстиции. Фонд предлагает всем заинтересованным лицам подавать заявки на участие в торгах в соответствии с порядком, определенным в объявлении. Конечные сроки представления заявок на участие в торгах и уплаты гарантийного взноса — 7 марта до 16:00», — резюмировали в Фонде.