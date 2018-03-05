Проблемные активы банковской системы составляют более 800 млрд гривен - ЦЭС

Общая сумма проблемных кредитов в украинской банковской системе составляет 813 млрд гривен.
Об этом сегодня во время конференции по реформированию государственного банковского сектора заявила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.
“Вообще проблемных активов по системе – 813 млрд гривен. Это все проблемные долги, накопившиеся за все время”, – заявила Репко.
По ее словам, около 600 млрд проблемных кредитов принадлежат государству. Речь идет в основном об активах, находящихся на балансе “ПриватБанка” и Фонда гарантирования вкладов физлиц.
“Активы ликвидируемых банков на балансе фонда, корпоративный портфель Привата, розничные портфели, которые есть в государственных банках, и корпоративные портфели, которые у государственных банках – эти четыре типа активов очень разные и нельзя к ним подходить по одному какому-то лекалу”, – добавила Репко.
Напомним, Национальный банк Украины утвердил новый пруденциальный норматив для украинских банков – коэффициент покрытия ликвидностью или LCR (Liquidity Coverage Ratio).
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