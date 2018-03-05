В Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера столкнулись с проблемой подключения к серверам, авторизацией и отправкой сообщений.
При этом больше всего жалоб поступало из Италии, Голландии, Франции и Ирана.
“Некоторые из наших пользователей в Европе и регионе Ближний Восток в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Пожалуйста, держитесь, мы мобилизовали всех, чтобы вернуть вас онлайн в ближайшее время!”, – написали в блоге Telegram в первой половине дня понедельника.
Проблемы в работе Telegram наблюдались также в Испании, Бельгии, Великобритании, Нидерландах, Финляндии, Франции, Германии, Турции и других странах. Что касается украинских пользователей, то несколько сообщений о неполадках пришли из Киева, но в основном мессенджер был доступен.
“Серверы были недоступны везде. Я пробовала залогиниться через Иран, Германию и ОАЭ”, – сообщала одна из пользователей около 11 часов по Киеву. Примерно в 13 часов по Киеву стали появляться сообщения о том, что работа мессенджера восстанавливается.
Около 13 часов по Киеву сотрудники Telegram написали: “Европа снова в сети! Извините, что заставили вас ждать. Если вы в Иране, держитесь немного дольше”. Таким образом, работа большинства серверов была восстановлена примерно за два часа.
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