В Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера столкнулись с проблемой подключения к серверам, авторизацией и отправкой сообщений.

При этом больше всего жалоб поступало из Италии, Голландии, Франции и Ирана.

“Некоторые из наших пользователей в Европе и регионе Ближний Восток в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Пожалуйста, держитесь, мы мобилизовали всех, чтобы вернуть вас онлайн в ближайшее время!”, – написали в блоге Telegram в первой половине дня понедельника.

Проблемы в работе Telegram наблюдались также в Испании, Бельгии, Великобритании, Нидерландах, Финляндии, Франции, Германии, Турции и других странах. Что касается украинских пользователей, то несколько сообщений о неполадках пришли из Киева, но в основном мессенджер был доступен.

“Серверы были недоступны везде. Я пробовала залогиниться через Иран, Германию и ОАЭ”, – сообщала одна из пользователей около 11 часов по Киеву. Примерно в 13 часов по Киеву стали появляться сообщения о том, что работа мессенджера восстанавливается.

Около 13 часов по Киеву сотрудники Telegram написали: “Европа снова в сети! Извините, что заставили вас ждать. Если вы в Иране, держитесь немного дольше”. Таким образом, работа большинства серверов была восстановлена примерно за два часа.