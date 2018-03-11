Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1366 0

ТОП-5 самых надежных автомобилей родом из 90-х

ТОП-5 самых надежных автомобилей родом из 90-х

Многие из моделей 1990-х годов получили статус культовых и славу “неубиваемых”, так как для них 500 000 километров – далеко не предел. Рассматриваемые автомобили очень разные, но их объединяет востребованность на рынке, практичность и невероятная живучесть.

1. Mercedes-Benz E-Class (W124)

Седан бизнес-класса Mercedes-Benz W124 выпускался с 1984 по 1996 год. В наши дни тысячи автомобилей этой модели бегают по всему миру. Бензиновые инжекторные моторы объемом от 2,0 до 5,0 литров при должном уходе выхаживают до 500 000 километров, а дизели и вовсе считаются «миллионниками».

Самым слабым местом немецкого бизнес-седана является его кузов. Он сделан из толстой стали, но со временем все же ржавеет, особенно пороги, лонжероны и «стаканы».

2. BMW 5 Series E34

Сохранившиеся экземпляры BMW E34, как и 20 лет назад, радуют владельцев хорошей динамикой, чуткой управляемостью, комфортом при длительных поездках. Выбирая подержанный автомобиль, не стоит брать самые бензиновые двигатели объемом до 3 литров, как слишком слабые. V-образные 8-цилиндровые и турбодизели также стоит избегать по причине меньшего ресурса и дорогого ремонта.

3. Audi A6 (C4)

В начале и средине 1990-х годов немецкие седаны Audi 100 подкупали водителя оцинкованным кузовом и полным приводом. В наши дни эти машины популярны опять-таки кузовом, который является почти что вечным, и невысокой стоимостью.

4. Volkswagen Passat B3/B4

В отличие от предыдущих моделей, Volkswagen Passat – автомобиль более низкого класса. Но эта машина также заслужила статус легенды 1990-х. Passat B3 начали выпускать в 1988 году, а в 1993 был проведен рестайлинг, затронувший, прежде всего, внешний вид автомобиля. Тысячи седанов и универсалов Passat B3/B4 известны как неприхотливые машины с очень надежной подвеской и долговечным двигателем. К тому же, на рынке б/у машин Volkswagen доступен по весьма умеренным ценам.

5. Honda Accord

Многочисленные седаны Honda Accord оставили о себе хорошую славу. Японские машины 1990-х имеют хорошую динамику и богатую комплектацию. Цены на подержанные Accord более чем доступные. К сожалению, эти машины в наших условиях быстро гниют, а оригинальные запчасти стоят довольно-таки немало.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018