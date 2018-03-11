ТОП-5 самых надежных автомобилей родом из 90-х

Многие из моделей 1990-х годов получили статус культовых и славу “неубиваемых”, так как для них 500 000 километров – далеко не предел. Рассматриваемые автомобили очень разные, но их объединяет востребованность на рынке, практичность и невероятная живучесть.1. Mercedes-Benz E-Class (W124)
Седан бизнес-класса Mercedes-Benz W124 выпускался с 1984 по 1996 год. В наши дни тысячи автомобилей этой модели бегают по всему миру. Бензиновые инжекторные моторы объемом от 2,0 до 5,0 литров при должном уходе выхаживают до 500 000 километров, а дизели и вовсе считаются «миллионниками».
Самым слабым местом немецкого бизнес-седана является его кузов. Он сделан из толстой стали, но со временем все же ржавеет, особенно пороги, лонжероны и «стаканы».2. BMW 5 Series E34
Сохранившиеся экземпляры BMW E34, как и 20 лет назад, радуют владельцев хорошей динамикой, чуткой управляемостью, комфортом при длительных поездках. Выбирая подержанный автомобиль, не стоит брать самые бензиновые двигатели объемом до 3 литров, как слишком слабые. V-образные 8-цилиндровые и турбодизели также стоит избегать по причине меньшего ресурса и дорогого ремонта.3. Audi A6 (C4)
В начале и средине 1990-х годов немецкие седаны Audi 100 подкупали водителя оцинкованным кузовом и полным приводом. В наши дни эти машины популярны опять-таки кузовом, который является почти что вечным, и невысокой стоимостью.4. Volkswagen Passat B3/B4
В отличие от предыдущих моделей, Volkswagen Passat – автомобиль более низкого класса. Но эта машина также заслужила статус легенды 1990-х. Passat B3 начали выпускать в 1988 году, а в 1993 был проведен рестайлинг, затронувший, прежде всего, внешний вид автомобиля. Тысячи седанов и универсалов Passat B3/B4 известны как неприхотливые машины с очень надежной подвеской и долговечным двигателем. К тому же, на рынке б/у машин Volkswagen доступен по весьма умеренным ценам.5. Honda Accord
Многочисленные седаны Honda Accord оставили о себе хорошую славу. Японские машины 1990-х имеют хорошую динамику и богатую комплектацию. Цены на подержанные Accord более чем доступные. К сожалению, эти машины в наших условиях быстро гниют, а оригинальные запчасти стоят довольно-таки немало.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бетонные дороги: нужны ли они УкраинеВчера, 15:00 - 3398 14
Стало известно, сколько украинских семей получают субсидии6 ч. назад - 952 11
Сколько платят украинцам за час работы10 ч. назад - 2863 11
Билл Гейтс: «Криптовалюты провоцируют смерти»Вчера, 17:00 - 3270 5
Названы самые опасные для жизни отрасли экономики Украины9 ч. назад - 799 2
Сколько платят украинцам за час работы10 ч. назад - 2863 11
Евростат сравнил жителей стран ЕС по уровню благосостояния8 ч. назад - 1772
ПФУ выплатил украинцам за рубежом пенсий на около 2 млн евроВчера, 19:00 - 1330
ТОП-5 самых надежных автомобилей родом из 90-х4 ч. назад - 1309 1
Стало известно, сколько украинских семей получают субсидии6 ч. назад - 952 11
Ученым удалось "перепрограммировать" нейроны мозгаПозавчера, 15:10 - 1387
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)06.03.2018, 10:50 - 1075
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 9862
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 2015 5
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 3315
Білл Гейтс: «Криптовалюти провокують смерті»Обговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші