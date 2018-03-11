ТОП-5 самых надежных автомобилей родом из 90-х

Многие из моделей 1990-х годов получили статус культовых и славу “неубиваемых”, так как для них 500 000 километров – далеко не предел. Рассматриваемые автомобили очень разные, но их объединяет востребованность на рынке, практичность и невероятная живучесть.

Седан бизнес-класса Mercedes-Benz W124 выпускался с 1984 по 1996 год. В наши дни тысячи автомобилей этой модели бегают по всему миру. Бензиновые инжекторные моторы объемом от 2,0 до 5,0 литров при должном уходе выхаживают до 500 000 километров, а дизели и вовсе считаются «миллионниками».

Самым слабым местом немецкого бизнес-седана является его кузов. Он сделан из толстой стали, но со временем все же ржавеет, особенно пороги, лонжероны и «стаканы».

BMW

Сохранившиеся экземпляры BMW E34, как и 20 лет назад, радуют владельцев хорошей динамикой, чуткой управляемостью, комфортом при длительных поездках. Выбирая подержанный автомобиль, не стоит брать самые бензиновые двигатели объемом до 3 литров, как слишком слабые. V-образные 8-цилиндровые и турбодизели также стоит избегать по причине меньшего ресурса и дорогого ремонта.

В начале и средине 1990-х годов немецкие седаны Audi 100 подкупали водителя оцинкованным кузовом и полным приводом. В наши дни эти машины популярны опять-таки кузовом, который является почти что вечным, и невысокой стоимостью.

В отличие от предыдущих моделей, Volkswagen Passat – автомобиль более низкого класса. Но эта машина также заслужила статус легенды 1990-х. Passat B3 начали выпускать в 1988 году, а в 1993 был проведен рестайлинг, затронувший, прежде всего, внешний вид автомобиля. Тысячи седанов и универсалов Passat B3/B4 известны как неприхотливые машины с очень надежной подвеской и долговечным двигателем. К тому же, на рынке б/у машин Volkswagen доступен по весьма умеренным ценам.

Многочисленные седаны Honda Accord оставили о себе хорошую славу. Японские машины 1990-х имеют хорошую динамику и богатую комплектацию. Цены на подержанные Accord более чем доступные. К сожалению, эти машины в наших условиях быстро гниют, а оригинальные запчасти стоят довольно-таки немало.